Polonia e una vittoria che manca da trent’anni

La Svezia ha vinto nove delle ultime 11 sfide contro la Polonia, comprese tutte le ultime cinque. L’ultimo successo polacco risale a un’amichevole casalinga dell’agosto 1991 (2-0). L’unico precedente tra Svezia e Polonia tra Europei e Mondiali risale al secondo turno della Coppa del Mondo 1974; i polacchi vinsero 1-0, grazie al gol di Grzegorz Lato. La Polonia arrivò terza, in nessun altro grande torneo ha fatto meglio e Lato vinse la Scarpa d’Oro (7 reti).

Nessuna delle precedenti 26 sfide tra Svezia e Polonia è terminata a reti inviolate. La Svezia ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite di questo Europeo: l’ultima volta che ha superato la fase a gironi senza subire gol in un torneo tra Europei e Mondiali risale alla Coppa del Mondo del 1974.

La Polonia ha vinto solo una delle ultime nove partite, successo contro Andorra per 3-0 a marzo. Infatti, la striscia di cinque match di fila senza successi è la più lunga per la Polonia dal novembre 2018 (sei).

23 dei 26 gol della Svezia agli Europei sono stati segnati nel secondo tempo (88%), record in percentuale tra le nazionali con almeno tre gol nel torneo. La Polonia ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in entrambi gli ultimi due tornei tra Mondiali ed Europei, successo contro l’Ucraina a EURO 2016 e il Giappone ai Mondiali 2018. I polacchi potrebbero però rimanere senza alcuna vittoria in una fase a gironi di questi tornei per la prima volta da EURO 2012.

Emil Forsberg ha realizzato entrambi gli ultimi due gol della Svezia tra Europei e Mondiali, segnando il gol vittoria per l’1-0 contro la Svizzera ai Mondiali del 2018 e contro la Slovacchia nel secondo match di EURO 2020. Forsberg potrebbe anche trovare il gol in due match di fila con la sua nazionale per la seconda volta, in precedenza contro la Francia a novembre 2016 e la Bielorussia a marzo 2017. Robert Lewandowski ha preso parte a 14 gol nelle ultime 12 partite da titolare con la Polonia (10 reti, quattro assist). Nessun giocatore polacco ha realizzato più gol dell’attuale attaccante del Bayern Monaco agli Europei (tre), record alla pari di Jakub Blaszczykowski.

