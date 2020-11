Pole Valencia, il colore può essere rosso

Sono soltanto due i Gran premi che mancano per concludere il campionato del mondo delle MotoGp più anomalo di sempre, quello del 2020. Domenica si corre a Valencia e poi si chiuderà a Portimao, in Portogallo.

Joan Mir, che è stato il più costante di tutti, è a un passo dall’iride ma molto difficilmente partirà davanti a tutti domenica, vuoi perché al sabato non è mai stato particolarmente efficace, vuoi perché venerdì è stato protagonista di una caduta. Rivolgersi altrove, quindi, per individuare chi sarà il poleman.

Le Ducati sembrano andare davvero forte in questo fine settimana e quindi non si può escludere che Jack Miller non riesca a fare registrare il tempo più basso. L’australiano ha voglia di lasciare un bel ricordo nel team Pramac, suo trampolino di lancio (come per Bagnaia del resto) verso l’approdo al team ufficiale di Borgo Panigale.

Escludendo le Ducati una valida opzione è senza alcun dubbio rappresentata da Takaaki Nakagami, giapponese della Honda (team LCR di Lucio Cecchinello) non nuovo a exploit del genere.

