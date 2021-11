Poker di partite per l’Eurolega

Quattro gli incontri in programma martedì per l’Eurolega.

In almeno tre potrebbe tenere il fattore campo, benché le sorprese non stiano mancando: il Real Madrid, che gioca sul parquet del Villeurbanne, non dovrebbe però avere problemi nel piegare i francesi.

A Kaunas arriva il Panathinaikos a tastare il polso a uno Zalgiris reduce dal ko madrileno, a Vitoria i baschi ospitano la Stella Rossa, che avrà uno Stefan Markovic in più, mentre il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri attende il Fenerbahce: con Milano solo 43 punti per i turchi (3 in un primo quarto da incubo).

OPTA | 16-11-2021 09:11