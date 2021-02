Pisa-Empoli: un derby da non fallire

Il Pisa ha perso le ultime tre gare in Serie B contro l’Empoli, incassando in ciascuna sfida almeno due gol, dopo una serie di imbattibilità di nove partite contro i corregionali in cadetteria. L’Empoli ha vinto l’ultima trasferta contro il Pisa in Serie B, dopo aver raccolto solo un pareggio nei sei precedenti in sotto alla Torre contro i nerazzurri in cadetteria.

La squadra di D’Angelo non perde da otto partite casalinghe di Serie B; l’ultima volta che i toscani hanno registrato un filotto più lungo di match senza sconfitte interne nel torneo cadetto risale ad aprile 2008 (17 in quel caso). L’Empoli potrebbe pareggiare quattro match di fila in Serie B per la prima volta da novembre 2010. Nessuna squadra ha perso più punti da posizione di vantaggio rispetto all’Empoli nel 2021: otto in sette partite; i toscani ne avevano lasciati per strada soltanto quattro in tutte le precedenti 16 di questo campionato.

Gaetano Masucci ha partecipato ad almeno un gol in ciascuna delle sue tre sfide contro l’Empoli in Serie B con la maglia del Pisa, andando a segno nelle due più recenti (due reti e un assist). Nella sua unica gara giocata sul campo del Pisa in Serie B, Leonardo Mancuso ha condotto l’Empoli alla vittoria con una doppietta e un assist fornito (3-2, settembre 2019).

