Pirlo non vuole scherzi contro la Spal

La Juventus parte ovviamente con i favori del pronostico nella sfida di Coppa Italia con la Spal. Che è l’unica squadra della serie cadetta rimasta in lizza e che, naturalmente, deve anche pensare al campionato, tanto più che domenica se la vedrà con l’ambiziosissimo Monza al Mazza.

Era dal 1981 che la compagine biancazzurra non si qualificava ai quarti di finale di Coppa Italia (contro il Torino in quel caso); più in generale, questa è la quarta volta che i ferraresi arrivano a questo punto del torneo. La Juventus ha vinto 21 delle ultime 29 sfide contro la SPAL in tutte le competizioni, segnando 64 reti nel periodo, 2.2 di media.

Alvaro Morata è l’unico giocatore della Juventus ad aver segnato almeno un gol in tutte le quattro competizioni disputate dai bianconeri in questa stagione (Supercoppa Italiana, Champions League, Serie A e Coppa Italia). Attenzione anche a Bernardeschi e Ramsey.

Le cinque reti della SPAL in questa edizione della Coppa Italia sono state messe a segno da cinque giocatori diversi: Seck, Paloschi, Brignola, Missiroli e Dickmann. Manca Floccari, uno che ai bianconeri ha già segnato e che dovrebbe partire titolare…

OPTA | 27-01-2021 14:40