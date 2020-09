Pirlo al primo esame: è blucerchiato

Dici Sampdoria e ai tifosi della Juventus non possono che sovvenire dolci ricordi, visto che contro i blucerchiati i bianconeri hanno conquistato aritmeticamente due dei nove scudetti consecutivi di una striscia da record ancora aperta e che Andrea Pirlo proverà a proseguire aggiungendo lo storico decimo trionfo.

Nel dettaglio a Genova festeggiò il primo titolo della propria serie di cinque di Max Allegri nel maggio 2015, mentre in casa contro la Samp ha gioito anche Maurizio Sarri, non più tardi dello scorso 27 luglio nell’unica stagione sulla panchina bianconera dell’ex allenatore del Napoli.

L’avventura di Pirlo inizierà proprio contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, nel posticipo della prima giornata alle ore 20.45.

Di fronte saranno due squadre che, al pari del resto di quasi tutte le altre partecipanti alla Serie A, sono in piena trasformazione, visto che il mercato è in svolgimento e che la stagione 2019-2020 è finita appena un mese e mezzo fa.

C’è ovviamente curiosità per la prima Juve della nuova gestione tecnica. I nuovi acquisti in campo dovrebbero essere due, Arthur, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, e Dejan Kulusevski, prelevato a gennaio dall’Atalanta e arrivato al termine della stagione dopo la fine del prestito al Parma. Il brasiliano occuperà un posto nel cuore del centrocampo, mentre lo svedese affiancherà in attacco Ronaldo nel 3-5-2 scelto da Pirlo, nel solco della tradizione di Conte e Allegri, maestri del neo-allenatore bianconero. Spazio anche per Luca Pellegrini, di ritorno dal prestito al Cagliari e subito in campo per l’infortunato Alex Sandro.

La Samp dovrebbe invece presentarsi senza volti nuovi: nel 4-4-2 di Ranieri in attacco coppia Quagliarella-Bonazzoli.

I precedenti sono largamente in favore della Juve, che ha vinto 38 delle 62 gare giocate a Torino contro i genovesi, comprese le ultime cinque con un parziale di 16 gol segnati contro due subiti, contro gli appena cinque successi ospiti.

Il pronostico è tutto dalla parte della Juve, decisa a partire con il piede giusto. Una vittoria con un paio di gol di scarto, magari maturata nel secondo tempo, è fortemente probabile. Così come il fatto che Cristiano Ronaldo inizi il suo terzo campionato di Serie A con un gol…

OPTA | 20-09-2020 08:21