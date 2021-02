Pippo Inzaghi ex che vuole la rivincita

Nessun pareggio nelle tre sfide di Serie A tra Bologna e Benevento: dopo i due successi rossoblù nella stagione 2017/18, è arrivata la vittoria per la squadra campana nella gara d’andata di questo campionato. In tutte le tre sfide di Serie A tra Bologna e Benevento, la formazione che ha trovato il successo ha anche tenuto la porta inviolata (1-0 per i giallorossi nella sfida d’andata).

Dopo il 3-0 sul Parma dell’ultimo turno di campionato, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dall’aprile 2019 (tre in quell’occasione). Il Bologna ha perso l’ultima partita interna di campionato e potrebbe registrare due sconfitte di fila in casa per la prima volta dal gennaio 2019, proprio le ultime due gare di Filippo Inzaghi al Dall’Ara sulla panchina rossoblu.

Il Benevento non vince da cinque partite di campionato: per i campani si tratta della seconda striscia più lunga nella competizione senza successi, dopo le prime 18 gare in assoluto in Serie A nel 2017.

Filippo Inzaghi ha allenato il Bologna per 21 partite di Serie A, ottenendo solo due successi. Fresco di doppietta contro il Parma nell’ultimo turno, l’attaccante del Bologna Musa Barrow affronterà il Benevento, squadra contro cui ha realizzato la sua prima rete in Serie A.

