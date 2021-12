Pioli, con Spalletti di solito è dura

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).

Il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (in gol Menez e Bonaventura): da allora tre successi campani e tre pareggi. Dall’inizio di novembre il Milan ha raccolto otto punti in sei partite, il Napoli cinque – le due squadre sarebbero rispettivamente 10ª e 16ª nella classifica di Serie A in questo periodo.

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato: non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da gennaio 2020 con Gattuso in panchina (ko con Inter, Lazio e Fiorentina in quel caso).

Luciano Spalletti è imbattuto nelle otto sfide da allenatore con Stefano Pioli in Serie A: sei vittorie e due pareggi (incluso quello nell’ultimo incrocio datato febbraio 2019, Fiorentina-Inter 3-3); Spalletti in particolare è imbattuto anche nelle ultime 13 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan (10V, 3N), da Milan-Roma 2-1 del maggio 2006.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol (15, al pari dell’Inter) nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato, parziale in cui il Napoli ha subito il 54% delle proprie reti (sette su 13, tra cui sei delle ultime sette).

Zlatan Ibrahimovic ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite contro il Napoli in Serie A, tra cui una doppietta nel match d’andata dello scorso campionato: tra chi ha segnato almeno sette reti nel torneo in corso, lo svedese è il calciatore con la migliore media gol (uno ogni 88 minuti in campo). Lorenzo Insigne ha segnato sei gol contro il Milan in Serie A (a pari con Diego Armando Maradona): nella storia della competizione, solo Luis Vinicio e Antonio Vojak (sette ciascuno) hanno realizzato più reti contro i rossoneri con la maglia del Napoli.

OPTA | 19-12-2021 11:38