Piacenza, missione impossibile con la Lube

Il convulso calendario della Superlega di volley prevede per stasera il recupero tra la Cucine Lube Civitanova e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il Covid-19 sta sconvolgendo il massimo campionato nazionale, che non ha ancora visto completato il girone d’andata anche se ufficialmente siamo alla sesta giornata di ritorno. E in questo scenario, al momento la squadra messa peggio è proprio quella emiliana che ha ancora tre giocatori contagiati e quindi inutilizzabili oltre all’infortunato Gozer.

Già normalmente contro i campioni d’Italia e d’Europa in carica sarebbe dura ma così diventa quasi impossibile nonostante le energie risparmiate per la mancata disputa della precedente partita con Modena, rinviata per un problema strutturale al PalaBanca. Civitanova parte nettamente favorita anche perchè dopo la sconfitta con l’Itas Trentino si è subito ripresa e ha chiuso il 2020 con un bel successo con la capolista Sir Safety Conad Perugia. Un’altra vittoria da tre punti riaprirebbe il discorso primato.

OPTA | 05-01-2021 06:55