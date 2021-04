Pescara e un rientro senza alternative

Il Pescara ha perso le ultime due sfide di Serie B contro l’Entella, dopo essere rimasto imbattuto in tutte le sette precedenti; cinque i gol subiti dagli abruzzesi nei due ko: tanti quanti quelli incassati nei primi sette incroci nel torneo cadetto.

L’Entella non ha mai vinto sul campo del Pescara in Serie B: due sconfitte, due pareggi e nessuna clean sheet nel parziale (2.3 gol subiti di media a partita). Il Pescara è imbattuto da tre partite di campionato e non resta senza sconfitte per più match in Serie B da maggio 2019 (cinque in quel caso). Il Pescara ha vinto l’ultimo match interno di campionato contro il Pisa; quella abruzzese è, con Frosinone e Cosenza, una delle sole tre squadre a non aver mai strappato la posta piena per due match casalinghi consecutivi nel torneo in corso.

L’undici di Chiavari non va a bersaglio da quattro trasferte di Serie B; i liguri sono rimasti senza gol per cinque partite esterne di fila nel torneo cadetto soltanto una volta: tra aprile e maggio 2018. Il Pescara è l’unica squadra a non avere ancora segnato alcun gol di testa in gare casalinghe di questo campionato, mentre l’Entella la sola a non avere ancora trovato la rete con questo fondamentale in trasferta. Il Pescara è la squadra contro la quale Giuseppe De Luca ha realizzato più gol in Serie B: cinque, compreso l’ultimo nel match d’andata

OPTA | 26-04-2021 20:32