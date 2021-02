Pescara a Frosinone per una sterzata

Il Frosinone ha vinto quattro delle ultime sei sfide di Serie B contro il Pescara, dopo aver ottenuto solo un successo nelle prime cinque partite di cadetteria contro la formazione abruzzese, che in settimana ha cambiato allenatore (Grassadonia al posto di Breda) e ha bisogno di punti. I ciociari hanno realizzato 13 gol nelle ultime sei gare di Serie B contro il Pescara, mettendo a segno almeno due reti in cinque occasioni nel parziale.

Tra le squadre di questa Serie B affrontate almeno cinque volte in casa, il Pescara è, al pari dell’Entella, una delle sole due compagini contro le quali il Frosinone non ha mai perso in gare interne nel torneo cadetto. Il Pescara ha subito almeno due gol nelle ultime sei sfide di campionato; soltanto due volte nella loro storia in Serie B gli abruzzesi hanno infilato una serie più lunga di match con almeno due reti incassate a partita: 10, tra aprile e giugno 2007, e otto, tra maggio e settembre 2004.

L’attaccante del Frosinone Pietro Iemmello ha segnato tre reti in Serie B contro il Pescara: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (al pari dello Spezia e dell’Entella).

OPTA | 19-02-2021 14:08