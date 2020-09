Per Viñales può essere il giorno giusto

Non ha vinto neanche uno dei sei Gran premi delle MotoGp fino a oggi corsi in questo 2020 così particolare. A Misano, domenica, Maverick Viñales potrebbe finalmente sbloccarsi. Non tanto perché parte in pole position ma soprattutto perché i problemi che ha spesso palesato con la sua Yamaha nei giorni di gara potrebbero essersi attenuati. E la moto giapponese sulla pista romagnola va fortissimo, come dimostrato anche la scorsa settimana, con il successo di Franco Morbidelli, il primo nella carriera dell’italo-brasiliano. Un’alternativa ai piloti Yamaha può essere rappresentata da un Pecco Bagnaia in forma smagliante e ben assecondato dalla sua Ducati. Valentino Rossi sul podio? Difficile ma non è utopia, anche se la concorrenza è munitissima.

In Moto2 il fratello del Dottore, Luca Marini, può dare la spallata decisiva. Da evitare pericolosi duelli con il compagno di squadra nello Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, altro candidato alla vittoria.

Nella classe leggera attenti a Tony Arbolino, ma non si può di certo escludere dai potenziali vincitori Albert Arenas, che è in testa al Mondiale.

OPTA | 19-09-2020 21:50