Per Sinner una grandissima occasione

E’ davvero una grande occasione quella che si è costruito Jannik Sinner a Miami. L’altoatesino, nella finale di domenica, se la vedrà con Hubert Hurkacz, che è il numero 37 al mondo, ed è di certo inferiore ad alcuni dei tennisti trovati sulla propria strada (ed eliminati) dall’altoatesino in Florida.

Va detto che anche il polacco è stato fino a oggi protagonista di un torneo meraviglioso, nel quale ha avuto la forza di ribaltare il pronostico sfavorevole in più di un’occasione, visto che se l’è dovuta vedere con atleti del calibro di Shapavalov, Raonic, Tsitsipas e Rublev.

Jannik, in questo caso, partirà come favorito nei riguardi del rivale e dovrà reggere la pressione contro chi è approdato all’atto finale sulle ali dell’entusiasmo e sa di non avere nulla da perdere. Ma Sinner, nonostante la giovane età, ha già dimostrato che la pressione può non essere un problema. Anzi, uno stimolo in più.

OPTA | 04-04-2021 09:13