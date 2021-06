Per l’Olimpia Milano la carta della disperazione

La corazzata stanca di Ettore Messina. In casa Olimpia, dopo le tre mazzate prese dalla Virtus Bologna, si batte sul tasto della stagione logorante e dei tanti match giocati (20 in più, circa, rispetto a quelli dei bianconeri). Fatto sta che era impensabile che una squadra con un roster così profondo andasse sotto 3-0 nella finale scudetto. Peraltro contro una formazione di altissimo livello, quale la Virtus Bologna.

Oggi, alle 19, per non sovrapporsi alla nazionale italiana di calcio, va in scena quello che potrebbe essere l’ultimo atto del campionato italiano di basket 2020-21. C’è da aspettarsi un moto d’orgoglio da parte dei biancorossi, che però devono sistemare tante cose. Anche l’atteggiamento mentale, con i quarti che troppo spesso iniziano senza la carica giusta. Messina sa una cosa: che vincere a Bologna, oggi, toglierebbe più di una certezza ai rivali. E che bisogna essere più efficaci al tiro, anche dalla distanza: gara da punteggio alto, probabilmente.

OPTA | 11-06-2021 07:50