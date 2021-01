Per la Liga due sfide al giovedì

Sono due le gare in programma giovedì sera per la Liga spagnola: Valencia-Osasuna ed Eibar-Atletico Madrid.

Il Valencia ha perso solo una delle ultime 10 partite di Liga contro l’Osasuna e la sconfitta è stata fuori casa, 1-3 allo Stadio El Sadar nell’ottobre 2019. Il Valencia ha perso solo due delle 37 partite casalinghe di Liga contro l’Osasuna, mentre i navarri hanno perso 11 delle ultime 12 trasferte di Liga contro il Valencia, non riuscendo a segnare in 10 di queste, dalla vittoria per 1-0 nel gennaio 2004 grazie a un autogol di Mauricio Pellegrino. Il Valencia ha vinto solo una delle ultime nove partite di Liga, l’ultima, 1-0 contro il Real Valladolid.

L’Eibar ha perso cinque delle ultime sei gare interne di Liga contro l’Atletico Madrid trovando il successo nella più recente del febbraio 2020. I baschi hanno vinto solo una delle ultime sette gare di Liga, l’ultima partita disputata all’Ipurua nella competizione: 2-0 contro il Granada questo gennaio. L’Atletico Madrid ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Liga, tanti successi quanti nelle precedenti 19 gare esterne nella competizione.

OPTA | 21-01-2021 11:04