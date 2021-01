Per il Sassuolo è una grande occasione

Per il Sassuolo, quella con la Spal, è l’occasione di tagliare un nuovo traguardo: non ha mai passato il turno degli ottavi di finale in Coppa Italia, con quattro eliminazioni in altrettante partecipazioni, subendo sempre esattamente due reti in queste quattro sfide.

Il Sassuolo è imbattuto negli ultimi sei confronti contro la Spal considerando tutte le competizioni (tutti in Serie A) con quattro successi e due pareggi nel parziale. Il Sassuolo non pareggia in Coppa Italia da 18 partite: l’ultimo segno “X” dei neroverdi nella competizione risale all’agosto 2011 contro il Verona (3-3). La Spal ha superato gli ottavi di finale una sola volta in quattro partecipazioni a questa fase della competizione: nel 1961/62 quando eliminò il Vicenza con un successo esterno per 2-1.



Francesco Caputo non segna un gol in Coppa Italia dal 2011 (Bari-Avellino): con il Sassuolo solo una presenza nella competizione (contro lo Spezia ad agosto 2019). Alberto Paloschi ha già segnato il doppio dei gol in questa Serie B che nei campionati di Serie A 2018/19 e 2019/20 sommati (quattro vs due): l’attaccante non è però mai andato a segno in otto gare di campionato disputate contro il Sassuolo.

