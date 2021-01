Per il Lione un venerdì da leone

Nell’attesa che scendano in campo sia il Paris Saint Germain capolista che il Lille, il Lione vuole chiudere il venerdì in testa della classifica della Ligue 1: per farlo dovrà vincere in casa con il Bordeaux, squadra che in campionato non l’ha sconfitto in nessuna delle ultime cinque partite.

Il Bordeaux è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Ligue 1, non fa meglio dall’ottobre 2019 quando arrivò a quattro gare esterne di fila senza sconfitte. Il Bordeaux ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte di Ligue 1 e potrebbe ottenere quattro clean sheet consecutivi in esterna per la prima volta dal febbraio 2006.

Il Lione ha perso solo una delle ultime 14 gare interne in Ligue 1: tuttavia è la più recente, è quella dello scorso 17 gennaio contro il Metz (0-1).

Jimmy Briand ha preso parte a tutti gli ultimi quattro gol del Lione in Ligue 1 (tre gol, un assist); il francese, a quota 100 marcature nel massimo campionato, è l’unico giocatore di Ligue 1 ancora in attività ad aver raggiunto questo traguardo.

OPTA | 29-01-2021 15:24