Per Fonseca nuova sfida con il passato

Ognuno dei sei precedenti europei tra Roma e Shakhtar Donetsk è stato giocato in Champions League: due vittorie per I giallorossi e quattro per lo Shakhtar, anche se la Roma ha vinto l’ultimo incontro, a marzo 2018 (1-0 in casa). Lo Shakhtar Donetsk è rimasto a secco di gol nelle ultime quattro gare contro squadre italiane in competizioni europee, inclusi due 0-0 con l’Inter nella fase a gironi di questa Champions League.

La Roma non ha mai trovato il pareggio in 10 incontri europei contro avversarie ucraine: quattro successi e sei sconfitte per i giallorossi (tutte sfide in Champions League). La Roma ha vinto le ultime sette partite casalinghe a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee: non fa meglio dal 1998 (13 vittorie consecutive in casa).

La squadra giallorossa ha eliminato lo Sporting Braga nel turno precedente, squadra che Paulo Fonseca ha guidato in passato nella competizione, così come lo Shakhtar Donetsk, arrivato con Fonseca fino ai sedicesimi di finale nel 2016/17 e nel 2018/19. La Roma ha passato il turno solo in una delle ultime otto occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale tra Champions League ed Europa League: è successo proprio contro lo Shakhtar Donetsk nel 2017/18.

Lo Shakhtar Donetsk è una delle tre squadre a non aver subito alcun gol nei sedicesimi di finale di questo torneo (con Manchester United e Slavia Praga).

