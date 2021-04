Per Brocchi l’ennesima possibilità: arriva il Pescara

Il Monza, che non ha cambiato allenatore neanche dopo il ko interno con il Venezia e neppure dopo il deludente pareggio di Chiavari con l’Entella ultima in classifica, ha vinto due delle ultime tre gare contro il Pescara in Serie B: un successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 22 sfide contro gli Adriatici nel campionato cadetto.

La squadra di Brocchi ha perso per 2-3 la partita d’andata contro il Pescara: soltanto nell’ultima gara contro il Venezia (1-4) i brianzoli hanno subito più gol in una sfida di questo campionato. o Il Pescara ha vinto solo una delle 12 trasferte contro il Monza in Serie B; a secco nelle ultime due gare in Brianza, il Delfino non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare sul campo dei lombardi nel torneo cadetto. Il Monza ha vinto solo due delle ultime sette gare interne in Serie B, dopo aver registrato cinque successi nelle precedenti sei all’U-Power Stadium in campionato.

Soltanto Reggina (due) e Pescara (tre) hanno guadagnato meno punti del Monza da situazioni di svantaggio: quattro, dei quali solo uno in casa. Davide Diaw ha partecipato ad almeno un gol in ciascuna delle sue cinque sfide contro il Pescara in Serie B: con tre gol e quattro assist, quella abruzzese è l’avversaria contro cui ha preso parte a più reti nel torneo (sette). Nel Monza, anche perché servito poco e male, non ha ancora segnato.

