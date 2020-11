Per Beppe Iachini una serata particolare

Raramente è capitato di vedere un allenatore rischiare il posto anche se dovesse ottenere un risultato positivo. E’ il caso di Giuseppe Iachini, il tecnico della Fiorentina finito nell’occhio del ciclone per alcune scelte tattiche. I viola sabato sera saranno di scena al Tardini di Parma contro una squadra che ha sfiorato il colpaccio al Meazza con l’Inter e che ha una classifica non particolarmente brillante.

C’è da aspettarsi una sfida molto combattuta, nella quale è più che probabile che i gigliati cercheranno fin da subito di trovare il gol per dare un segnale all’allenatore ascolano. E non è detto che non riescano (attenzione a Vlahovic) anche se potrebbero esporsi al sempre ficcante gioco di rimessa dei padroni di casa: come non pensare a Gervinho, che pochi giorni fa ha messo a ferro e fuoco la retroguardia di una squadra che ambisce a vincere lo scudetto?

Tra i gigliati mancherà lo spagnolo Callejon, che sarebbe stato molto importante in una partita così delicata. Bonaventura, però, potrebbe trovare una rete. Così come dall’altra parte Kurtic.

OPTA | 07-11-2020 15:09