Pellegrini, attento all’Osasuna!

Il Betis non perde contro l’Osasuna nella Liga da cinque partite e ha ottenuto il clean sheet nelle ultime quattro; la propria striscia di imbattibilità più lunga contro questo avversario nella competizione dal 1983.

Il Betis in casa ha vinto le ultime due sfide nella Liga contro l’Osasuna ottenendo il clean sheet: non ha mai vinto tre gare di fila in casa senza incassare gol contro questo avversario nella competizione. L’Osasuna ha perso sette delle ultime otto trasferte in Andalusia nella Liga, non trovando il gol in sei occasioni, dopo essere rimasto imbattuto nelle cinque precedenti. Il Betis è imbattuto nella Liga da quattro partite e non arriva a quota cinque gare senza sconfitte da settembre 2018. L’Osasuna ha vinto l’ultima gara nella Liga 3-1 contro il Granada, mettendo fine a una striscia di 13 partite senza successi nella competizione. Potrebbe vincere due gare di fila nel massimo campionato per la prima volta in questa stagione.

Il tecnico del Betis Manuel Pellegrini ha perso solo una delle 11 sfide da allenatore nella Liga contro l’Osasuna (0-1 alla guida del Malaga nel marzo 2011). Ha vinto le ultime due gare contro questo avversario, ma in precedenza non ha mai ottenuto tre successi consecutivi.

