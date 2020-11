Patriots, vietato sbagliare con i Jets

La nona settimana di NFL, già ricca di risultati interessanti (su tutti la netta sconfitta casalinga dei Tampa Bay Buccaneers con i New Orleans Saints per 38-3) si chiude stanotte con un Monday Night in tono minore.

I New York Jets, nobile decaduta che non si qualifica per i playoff da dieci anni e partita quest’anno con un tragico record di zero vittorie e otto sconfitte, ospitano i New England Patriots, che non se la passano poi tanto meglio.

La squadra di Boston, Massachussets, dopo aver salutato Tom Brady in estate chiudendo così uno storico ciclo, non è riuscita subito a voltare efficacemente pagina: due vittorie e cinque sconfitte il bilancio attuale.

I playoff sembrano lontani per quest’anno anche se la corsa alla wild card non è finita: tutto passa comunque da una vittoria esterna stanotte, che non può essere mancata contro una delle peggiori difese della lega, di cui hanno approfittato la settimana scorsa anche i Kansas City Chiefs con un facile 35-9 tra le loro mura amiche.

