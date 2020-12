Parma, un altro 0-0 in casa è altamente improbabile

E’ dallo scorso giugno, in occasione della gara contro il Bologna, che la Juventus non riesce a chiudere un match in trasferta in campionato senza subire gol: 11 partite di fila senza clean sheet fuori casa per la Vecchia Signora, non arriva a 12 in serie A da agosto 2010 (15 in quel caso). Il Parma ha pareggiato 0-0 tutte le ultime tre gare interne di campionato (non accadeva dal 1996 e non è mai arrivata a quattro 0-0 interni consecutivi); in generale la squadra emiliana è la formazione che conta più 0-0 in questa serie A (tre appunto). Altamente improbabile finisca così anche sabato sera.

Contro l’Atalanta la Juventus ha pareggiato di nuovo: era dalla stagione 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto). Solo due volte nella sua storia ne ha pareggiate sette delle prime 13 (nel 1980/81 e nel 1965/66). Cristiano Ronaldo, che contro gli orobici ha sbagliato un calcio di rigore, farà il possibile per mettere a ferro e fuoco la retroguardia di casa. Attenzione anche a Morata, che a sua volta deve farsi perdonare alcuni errori sotto porta con la Dea. Dybala non convocato.

OPTA | 18-12-2020 20:02