Parma, manchi solo tu. Ma la Roma non può fermarsi

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite di Serie A contro il Parma, segnando in ciascuno di questi otto successi almeno due reti. La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A (33 su 53) e contro cui ha incassato più gol (94). Il Parma ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A contro la Roma, nel novembre 2019 (2-0), solo tra il 1990 e il 1993 ha ottenuto almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nella competizione (tre in quel caso).

Da inizio dicembre ad oggi, solo una formazione nei top-5 campionati europei non ha vinto nemmeno una partita: il Parma, che ha collezionato sette pareggi e 10 sconfitte in 17 gare di Serie A. Solo Inter (10) e Sampdoria (nove) hanno segnato più reti su sviluppo di corner della Roma (otto) in questo campionato; dall’altra parte solo il Crotone (otto) ha subito più gol del Parma (sette) da calcio d’angolo.

Anche contro la Fiorentina il Parma ha subito un gol con colpo di testa: con 13 reti concesse in questo modo detiene il record negativo nel campionato in corso (in tutto lo scorso torneo i Ducali incassarono 14 gol di testa).

OPTA | 14-03-2021 09:43