Parma-Lazio chiude gli ottavi di Coppa Italia

Sarà la sfida tra la Lazio e il Parma a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, un torneo che sta riservando sorprese, con il passaggio ai quarti di una squadra di serie B, la Spal, e con l’incredibile eliminazione patita dalla Roma con lo Spezia, con tanto di errore dei capitolini nel computo delle sostituzioni.

La Lazio è imbattuta contro il Parma in Coppa Italia: due successi e un pareggio nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto tra Lazio e Parma in Coppa Italia risale proprio agli ottavi di finale dell’edizione 2013/14 della competizione con i biancocelesti che si imposero per 2-1 grazie ad una doppietta di Brayan Perea. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Parma in Coppa Italia, nel 2004 ai quarti di finale e nel 2014 agli ottavi. Dopo una striscia di 10 partite senza sconfitte in Coppa Italia, la Lazio ha perso l’ultima contro il Napoli e potrebbe registrare due ko di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2017. La Lazio ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette gare interne di Coppa Italia (contro Roma, Fiorentina, Cremonese e due volte il Milan), subendo gol solo dal Cittadella e dal Novara nel parziale. Il Parma ha subito gol in tutte le ultime 11 partite di Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata l’ultima volta contro il Lecce nell’agosto 2013: solo tra il 1939 e il 1964 i ducali hanno registrato una striscia più lunga senza clean sheet (14 gare).

OPTA | 21-01-2021 10:49