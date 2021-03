Parma-Inter: un testa-coda da non sbagliare

L’Inter è imbattuta da quattro gare di Serie A contro il Parma, striscia più lunga per i nerazzurri contro i crociati dal 2010 (sette in quell’occasione). Dopo il pareggio per 2-2 dello scorso ottobre, Inter e Parma potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2004/05. Il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide interne di Serie A contro l’Inter, tante sconfitte quante in tutte le precedenti 22 gare giocate in casa contro i nerazzurri nel massimo campionato. Il Parma ha raccolto solo otto punti nelle prime 12 partite interne di questa Serie A: solo nel 2014/15 (sette), anno della retrocessione, ha fatto peggio in casa a questo punto della stagione.

Nell’era dei tre punti a vittoria soltanto tre volte in precedenza l’Inter aveva ottenuto almeno 56 punti nelle prime 24 gare giocate in campionato e in tutte e tre le occasioni ha poi vinto a fine stagione lo scudetto (2006/07, 2007/08, 2008/09). L’Inter non subisce gol da tre trasferte di Serie A: risale al 2012 l’ultima occasione in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata per quattro gare esterne di fila nella competizione.

Yann Karamoh ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter (17 presenze in campionato) nel 2017 – nel suo unico confronto nella competizione contro i nerazzurri ha segnato un gol e servito un assist, nel 2-2 dell’ottobre 2019.

Considerando tutte le competizioni, Romelu Lukaku ha segnato 58 gol con la maglia dell’Inter; da quando veste nerazzurro (2019/20) tra i giocatori dei top-5 campionati europei hanno fatto meglio solo in due: Lewandowski (89) e Ronaldo (63).

04-03-2021