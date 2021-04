Parma-Crotone, sfida tra disperate

La sfida d’andata è stata l’unica tra Parma e Crotone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: successo 2-1 per i calabresi grazie alla doppietta di Junior Messias. Il Parma non ha vinto nessuna delle cinque sfide di questo campionato contro squadre neopromosse: i crociati non hanno mai chiuso una stagione di Serie A senza registrare successi contro formazioni provenienti dalla cadetteria.

Il Crotone affronterà una squadra nelle due ultime posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta in questo campionato: nelle cinque precedenti sfide di Serie A contro queste avversarie ha ottenuto tre successi.

Il Parma ha perso sette delle nove gare casalinghe nel 2021 in Serie A: nessuna squadra ha fatto peggio in incontri domestici nel periodo. Il Crotone ha perso subendo almeno due gol tutte le ultime 10 trasferte di campionato; l’ultima squadra che ha incassato più di una rete per più gare esterne di fila in Serie A trovando sempre la sconfitta è stata la Triestina nel 1947 (11). Il Parma ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 20 gare di Serie A: in 18 di queste ha incassato almeno due reti.

Prima di Simy del Crotone, l’ultimo giocatore straniero con almeno 17 gol in una stagione di Serie A con una squadra neopromossa è stato David Trezeguet, 20 reti nel 2007/08 con la Juventus.

OPTA | 23-04-2021 20:02