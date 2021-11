Parma, con il Vicenza per confermarsi

Il Parma (reduce dal successo di Cittadella) e il Vicenza (che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 al Menti con il Monza) non si affrontano in Serie B da maggio 2009, quando i ducali si imposero, in casa, con un secco 4-0 (doppietta di Paloschi, rete di Lunardini e autogol di Bjelanovic); tuttavia, nei 10 confronti nel torneo cadetto, i veneti conducono per quattro successi a tre, con tre pareggi a chiudere il parziale.

Tutte le tre vittorie del Parma contro il Vicenza in Serie B sono arrivate in gare casalinghe (le tre più recenti al Tardini) e tutte con almeno tre gol segnati dagli emiliani (una media di 3.7 a partita). L’unica sconfitta dei Crociati davanti al proprio pubblico contro i biancorossi risale al novembre 1948 (0-1).

Dopo aver vinto la prima gara interna di questo campionato contro il Benevento, il Parma ha raccolto soltanto due punti nelle ultime tre partite casalinghe (1P); i Ducali non estano senza vittoria per quattro sfide di Serie B al Tardini dall’ottobre 2017.

Il Parma ha pareggiato le ultime due gare interne del torneo in corso e non infila tre segni ‘X’ consecutivi in casa nel campionato cadetto dal marzo 1989 (quattro in quel caso).

Il Vicenza ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di campionato e non registra una serie di cinque gare esterne con almeno due gol al passivo da ottobre 2016.

Il Vicenza potrebbe collezionare cinque sconfitte nelle prime sei gare stagionali giocate in trasferta solo per la quinta volta in Serie B, dopo le stagioni 1934/35, 1940/41, 2004/05 e 2010/11.

Parma e Vicenza sono le sole due squadre a non avere ancora trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; nessuna, inoltre, ne ha subiti meno dei biancorossi (solo uno) in questo intervallo temporale.

OPTA | 31-10-2021 23:24