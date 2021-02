Parma, c’è una lunga astinenza casalinga da interrompere

Il Parma, che ha assolutamente bisogno di punti per migliorare una classifica altamente deficitaria, non vince contro il Bologna da otto partite di Serie A: per i gialloblù è già la striscia più lunga senza successi contro i rossoblù nel massimo campionato. Il Bologna ha segnato almeno due gol in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Parma (12 reti nel parziale); i rossoblù hanno una striscia in corso di gare con almeno due reti più lunga solamente contro il Casale (otto, fino al 1934). Da inizio dicembre ad oggi il Parma non ha segnato in otto partite di Serie A: nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mancato l’appuntamento con il gol così tante volte nel periodo. Il Parma non è riuscito a segnare nelle ultime sette partite casalinghe di campionato: l’unica squadra a fare peggio nella storia della Serie A a girone unico è stata la Sampdoria nel 1972 (nove gare interne senza gol in quel caso).

Il Bologna ha vinto solamente una delle ultime 11 partite di campionato: da inizio dicembre ad oggi in Serie A hanno fatto peggio solo Parma e Cagliari con zero successi. Dopo una serie di cinque trasferte consecutive in gol, il Bologna non ha segnato nelle ultime tre. Il Bologna ha segnato un solo gol nei primi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2020/21: il Parma ha subito solo due reti in questo intervallo temporale, solo il Napoli (una) ha fatto meglio.

Il Bologna è la vittima preferita di Jasmin Kurtic in Serie A: il centrocampista del Parma ha realizzato quattro reti ai rossoblù nella competizione. L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha realizzato 11 reti contro il Parma in Serie A, inclusa la sua prima marcatura nella competizione nel dicembre 2009 con la maglia del Genoa: la squadra gialloblù è la sua vittima preferita nel massimo campionato.

