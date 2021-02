Sono lontani i tempi di Tanzi e Pastorello. Parma a Verona con l’acqua alla gola. Il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Verona per la seconda volta, dopo il 1996/97. Verona e Parma non hanno mai pareggiato in otto precedenti in terra veneta in Serie A: sei vittorie degli Scaligeri (incluse le ultime quattro) contro le due per i Ducali. Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato, con Ivan Juric alla guida non ha mai infilato tre sconfitte di fila in Serie A. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 12 gare di campionato, già striscia negativa record per i crociati in Serie A. Il Parma ha segnato una sola rete nelle ultime sette partite di campionato (Kucka in casa del Sassuolo), rimanendo a secco di gol nelle ultime tre: solo due volte in Serie A ha registrato quattro match di fila senza gol (aprile 2013 e dicembre 2006).

Il Verona è a quota 998 reti in Serie A (incluse le partite a tavolino) e con due gol potrebbe quindi raggiungere quota 1000, cifra superata già da 18 squadre. Per la prima volta con il Verona Ivan Juric dovrà fare a meno sia di Marco Davide Faraoni che di Mattia Zaccagni nello stesso match in Serie A (entrambi squalificati).

Jasmin Kurtic del Parma ha segnato tre gol contro il Verona in Serie A, solo contro il Bologna ha fatto meglio (quattro) nella massima serie: queste sono anche le uniche due avversarie a cui ha segnato con tre maglie diverse nella competizione.

OPTA | 15-02-2021 13:03