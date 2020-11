Parigi, Wawrinka prova a mettersi di mezzo

Tre partite e tre tennisti nettamente favoriti al torneo indoor di Parigi/Bercy nel pomeriggio di giovedì a partire dalle 15.45. Per Rafael Nadal in teoria nessun problema al cospetto di Jordan Thompson, australiano che si è sbarazzato in tre set del croato Borna Coric, così come per Alexander Zverev, che si troverà di fronte Adrian Mannarino: due match che si chiuderanno in due set a meno di clamorosi colpi di scena.

Sulla carta è lo stesso risultato che dovrebbe concretizzarsi nell’incontro tra Andrey Rublev e Stan Wawrinka. Il russo, reduce dalla vittoria nel torneo di Vienna, nel quale ha battuto in finale Lorenzo Sonego, testa di serie numero 5 nel torneo parigino, si è imposto al secondo turno sul moldavo Radu Albot con un rapido 6-1, 6-2. Wawrinka, però, è un autentico marpione e sa di non avere nulla da perdere contro il tennista più in forma del momento: non si può quindi escludere che riesca a strappargli almeno un set. L’elvetico è approdato agli ottavi sconfiggendo in tre set per 4-6, 7-6 (7/3), 6-2 lo statunitense Tommy Paul.

OPTA | 05-11-2020 13:37