Parigi, impegni duri per Mager e Sonego

Un promosso (Musetti) e un bocciato, sia pure dopo avere lottato fino all’ultimo punto (Fognini) lunedì ai Masters 1000 di Parigi. E martedì tocca ad altri due italiani scendere in campo nella capitale francese: Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. Per entrambi non sarà facile proseguire la loro avventura sotto alla Torre Eiffel.

Il sanremese, che è passato dalle forche caudine delle qualificazioni, se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 9 e reduce dal torneo di Vienna nel quale ha fatto soffrire Alexander Zverev nei quarti di finale. Al ligure servirà un’impresa.

Taylor Harry Fritz, che domenica ha perso una combattuta finale a San Pietroburgo con Marin Cilic, affronterà invece Lorenzo Sonego. La speranza del piemontese è che lo statunitense sia scarico: in caso contrario sarà molto dura eliminarlo sulla superficie veloce.

OPTA | 02-11-2021 07:53