Parigi, cinque gli italiani in corsa martedì

Sono ben cinque gli italiani in campo martedì al Roland Garros. Lunedì tra gli Azzurri ha perso soltanto Sonego.

Marco Cecchinato, reduce dalla bella avventura di Parma, se la vedrà con il giapponese Yasutaka Uchiyama. Salvatore Caruso sfiderà invece James Duckworth, che in Emilia non ha passato le qualificazioni: 2/2 siciliano ampiamente alla portata.

Sarà dura per Stefano Travaglia con Alex De Minaur, australiano testa di serie n. 22, che però non sta facendo faville sulla terra, sarà durissima per l’esperto Andreas Seppi, che incrocerà la racchetta con l’emergente Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking Atp.

Infine Matteo Berrettini, testa di serie n. 9, sarà impegnato con il giapponese nativo di New York Taro Daniel. Non dovrebbero esserci problemi per il romano.

OPTA | 01-06-2021 07:13