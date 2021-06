Pandev cerca un altro record con gli ucraini

Nelle qualificazioni per Euro 2016 l’Ucraina ha battuto due volte la Macedonia del Nord (1-0 in casa e 2-0 in trasferta). L’Ucraina ha perso tutte le ultime sei partite giocate all’Europeo, la striscia più lunga nella storia della competizione al pari della Jugoslavia (sei sconfitte consecutive dal 1968 al 1984).

La Macedonia del Nord ha perso 3-1 contro l’Austria nella sua prima partita in assoluto ai Campionati Europei. L’Ucraina ha perso sei delle sette partite disputate ai Campionati Europei (86%), la peggiore percentuale di sconfitte di qualsiasi nazione che abbia giocato almeno cinque incontri nel torneo. La sconfitta per 3-1 della Macedonia del Nord contro l’Austria è stata la sua prima sconfitta con più di un gol di scarto dal 2-0 contro la Polonia nell’ottobre 2019. Non perde due gare consecutive di 2 gol di margine dalla serie di tre tra giugno e settembre 2005 (6-1 contro la Repubblica Ceca e 3-0 e 5-1 contro la Finlandia).

Tutti e quattro i gol dell’Ucraina ai Campionati Europei sono stati segnati nel secondo tempo, con 37 tiri senza successo nei primi tempi. È l’unica nazione che ha giocato almeno cinque gare agli Europei senza mai trovare la rete nelle prime frazioni.

Solo l’attuale allenatore Andriy Shevchenko (48) ha segnato più gol con l’Ucraina di Andriy Yarmolenko (41), con Yarmolenko che potrebbe trovare il gol per tre partite consecutive per la sua nazionale per la prima volta da ottobre 2016.

L’attaccante 37enne della Macedonia del Nord Goran Pandev ha segnato il primo gol della sua squadra in un grande torneo internazionale nella prima partita contro l’Austria. Pandev potrebbe diventare il giocatore più anziano ad aver mai segnato in due partite consecutive nello stesso torneo del Campionato Europeo, cinque anni più vecchio dell’attuale detentore del record Rui Costa, con il Portogallo a EURO 2004 (32 anni e 87 giorni).

