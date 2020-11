Palermo, derby da ultima spiaggia

Dopo quasi otto anni, stasera si torna a giocare il derby siciliano tra Palermo e Catania. Si tratta del posticipo della decima giornata del girone C di serie C e non più di serie A, come ai tempi belli, ma l’attesa è tanta, anche se ovviamente si gioca a porte chiuse, al Renzo Barbera.

I tanti tifosi interessati si potranno comunque godere il match in diretta su Rai Sport. Entrambe le squadre sono partite abbastanza male: il Catania è reduce da due ko consecutivi e si trova al momento fuori dalla zona playoff, con appena sei gol segnati. Ancora peggio il Palermo che ha sì giocato appena cinque partite ma non ne ha ancora vinta neanche una e con due pareggi si trova all’ultimo posto della graduatoria.

Come se non bastasse, Boscaglia deve fare i conti con diversi forfait. Si preannuncia una partita tesa e con pochi gol, soprattutto se non dovesse sbloccarsi subito. Gli ospiti partono comunque favoriti, forti di una buona difesa. Un pareggio con un gol per parte non è comunque da escludere.

OPTA | 09-11-2020 10:20