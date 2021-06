Ostacolo Purcell sulla strada di Sonego

Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego e Max Purcell incrociano le proprie racchette. La semifinale di Eastbourne il teatro della sfida.

L’australiano, sconfitto da Ilya Ivashka nelle qualificazioni, è entrato nel tabellone principale da lucky loser per poi aggiudicarsi tutti i suoi incontri al terzo set: la sua ultima vittima è stata Andreas Seppi, a sua volta lucky loser, sconfitto con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4.

Sonego, che nei quarti si è sbarazzato di Alexander Bublik in due set (6-1, 7-5), ha le carte in regola per centrare la seconda finale stagionale, dopo quella vinta a Cagliari. Non va dimenticato che il piemontese nella sua bacheca può già esibire un bel trofeo conquistato sull’erba: ha vinto ad Antalya nel 2019.

OPTA | 25-06-2021 07:50