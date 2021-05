Ostacolo Lens per il Lille

Il Lens è imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe di Ligue 1, la sua miglior striscia nella massima serie da febbraio-maggio 2010 (8). Il Lens non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite di Ligue 1 contro il Lille, dalla vittoria per 4-2 in casa datata 29 aprile 2006. Questo sarà il primo incontro di Ligue 1 tra Lens e Lille al Bollaert-Delélis dal settembre 2010 (4-1 per il Lille in quel caso). Da allora il Lens ha “ospitato” i vicini di casa solo una volta nella massima serie: a dicembre 2014 allo Stade de France (1-1).

Dopo la sconfitta contro il PSG del 1° maggio (1-2), il Lens potrebbe perdere partite consecutive di Ligue 1 per la prima volta da gennaio (2-3 in casa del Lione e 0-1 contro lo Strasburgo). Il Lille ha raccolto 76 punti dopo 35 partite in questa Ligue 1, lo score più alto di sempre a questo punto della competizione per il club. Nel 21° secolo, sei delle otto squadre con almeno 76 punti dopo le stesse partite hanno vinto il titolo (uniche due eccezioni: il PSG 2° con 80 punti e il Nizza 3° con 77, entrambe nel 2016-17).

Il Lille è imbattuto nelle ultime 12 trasferte di Ligue 1, la sua miglior striscia nella sua storia in una singola edizione del torneo. Solo il Lione (16) al momento ne vanta una più lunga lontano da casa.

OPTA | 07-05-2021 10:18