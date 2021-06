Ostacolo Delbonis per Fognini

Dopo un giovedì in cui abbiamo assistito anche al derby Sinner-Mager venerdì con un solo italiano in campo al Roland Garros per il torneo di singolare maschile: si tratta di Fabio Fognini, testa di serie n. 27, che se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis.

I due si sono già affrontati al Roland Garros nel 2019: è arrivato il successo in quattro set, 6-4, 3-6, 6-3, 6-3, del ligure che è in vantaggio per 5 a 3 nei confronti diretti.

Fognini, reduce da un avvio di stagione complicato, a Parigi sta però mostrando il suo indiscutibile valore: nei primi due turni si è sbarazzato in tre set del francese Grègoire Barrère e dell’ungherese Marton Fucsovics. Probabile che per regolare il sudamericano il 3-0 non sia il punteggio giusto.

OPTA | 04-06-2021 07:39