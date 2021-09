Ostacoli duri lunedì a San Diego

Due i tennisti italiani in campo lunedì al torneo di San Diego, in California. Si tratta di Fabio Fognini e di Salvatore Caruso, con quest’ultimo che si è meritato l’ingresso in tabellone passando dalle forche caudine delle qualificazioni.

Il siciliano, però, ora dovrà superare un grande scoglio, rappresentato da Taylor Harry Fritz, numero 39 al mondo: servirà un qualcosa che somiglia a un’impresa per sbarazzarsi di lui.

Accoppiamento non facile anche per il ligure, che si troverà di fronte Brandon Nakashima, ventenne che di recente ha raggiunto la finale tanto a Los Cabos quanto ad Atlanta. E che è nato proprio a San Diego. Servirà un Fognini molto continuo per avere la meglio sul padrone di casa.

OPTA | 27-09-2021 07:52