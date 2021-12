Operazione sorpasso in Eredivisie

Due le gare che si giocano in Olanda, per la Eredivisie, all’antivigilia di Natale.

Il Psv Eindhoven, che ha due punti in meno dell’Ajax, non può farsi sfuggire l’occasione di sorpassare l’undici di Amsterdam (rispondendo al 5-0 dei biancorossi di mercoledì sul malcapitato Sittard) battendo in casa il Go Ahead Eagles.

Nell’altro match in programma sfida salvezza tra Sparta Rotterdam e Waalwijk, con gli anfitrioni, al momento penultimi, che hanno 3 punti in meno degli ospiti e che cercheranno l’aggancio.

OPTA | 22-12-2021 23:14