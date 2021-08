Olimpiadi Tokyo, Viviani a caccia di un non facile bis

Elia Viviani, portabandiera con Jessica Rossi, a Tokyo difenderà il titolo di Rio 2016 nell’omnium. Ma non sono molte le possibilità che si confermi sul gradino più alto del podio, anche perché non arriva da una grande stagione su strada: si è concentrato su quella, lasciando un po’ in disparte la pista, per poi tornare a frequentarla in vista dell’appuntamento dei Cinque Cerchi.

Il favorito, come ha ammesso lo stesso veronese, è il francese Benjamin Thomas. Ma di sicuro la trionfale esibizione del quartetto dell’inseguimento darà una spinta in più al buon Elia.

OPTA | 04-08-2021 16:39