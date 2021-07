Olimpiadi Tokyo, tre italiani in campo

Tornano in campo gli italiani che sono rimasti in lizza (la metà dei sei al via) nel torneo di tennis di singolare di Tokyo: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego tra gli uomini e Camila Giorgi tra le donne.

Il ligure e il piemontese, che si son sbarazzati di due giapponesi, se la vedranno rispettivamente con Egor Gerasimov e Nikoloz Basilashvili: i nostri hanno entrambi le carte in regola per avere la meglio sui rivali.

La marchigiana, che ha battuto la quotata statunitense Jennifer Brady (numero 15 del mondo), ora dovrà incrociare la racchetta con Elena Vesnina, che è tornata a giocare dopo la gravidanza, è scivolata molto giù nel seeding ma è un osso duro perché il talento non le è mai mancato.

OPTA | 25-07-2021 14:56