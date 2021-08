Olimpiadi Tokyo, tempo di semifinali nel basket

E’ venuto il momento delle semifinali del torneo olimpico di basket maschile.

Gli Stati Uniti, favoriti in assoluto per la conquista della medaglia d’oro, hanno sulla loro strada l’Australia, squadra che in Giappone ha mostrato tutto il suo valore e potrebbe dare del filo da torcere agli americani. Secondo logica, però, gli Usa vinceranno con un margine intorno ai 10 punti.

La Francia, che ha eliminato la comunque valorosa nazionale di Meo Sacchetti, deve invece vedersela con la Slovenia dello stratosferico Doncic. Gara che si preannuncia molto equilibrata, con i transalpini che devono limitare al massimo la stella avversaria. A quel punto potrebbero andare in finale.

OPTA | 04-08-2021 20:55