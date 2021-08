Olimpiadi Tokyo, tempo di medaglie per il basket maschile

Giunge all’epilogo il torneo maschile di basket di Tokyo 2020 e gli Stati Uniti non possono fallire contro la Francia. Per i transalpini serve un miracolo, non basterà attaccarsi alla partenza titubante degli americani in Giappone perché poi sono cresciuti tantissimo.

Il bronzo, che Australia e Slovenia si contenderanno, è importante per entrambe: non lo hanno mai vinto (del resto gli slavi sono alla prima apparizione) e quindi sarebbe storico. Molto girerà intorno a Doncic: se i ‘canguri’ sapranno limitarlo allora saranno loro a salire sul podio. Ma potrebbero farcela comunque.

OPTA | 06-08-2021 21:39