Olimpiadi Tokyo, Tamberi sogna l’impresa

Una finale olimpica fa sempre storia a sé. Va tenuto presente anche nel caso del salto in alto maschile, che domenica assegnerà le medaglie.

Sarà Gianmarco Tamberi a cercare di tenere… alto l’onore dei colori azzurri anche se non sarà per nulla facile che possa salire sul podio. 1 oro mondiale, oltre a 2 ori e un argento europei è quanto ha a oggi in bacheca, non è propriamente l’ultimo arrivato.

Chi, però, più di tutti sembra avere le carte in regola per mettersi al collo l’oro olimpico è il qatariota Mutaz Essa Barshim. Akimenko parebbe essere l’alternativa più credibile all’asiatico, attenzione però anche allo statunitense Harrison.

OPTA | 31-07-2021 16:02