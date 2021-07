Olimpiadi Tokyo, storico debutto per lo skateboard

Spazio anche ai debutti alle Olimpiadi di Tokyo: quello dello skateboard è senza dubbio molto atteso. Una mossa del CIO per strizzare l’occhio ai più giovani proponendo uno sport che può regalare grande spettacolo.

Sono previsti due differenti tipi di gare: il park e lo street. Ivan Federico e Alessandro Mazzara nel park, Asia Lanzi nello street sono i rappresentanti dell’Italia.

Per quanto riguarda lo street uomini Giappone e Stati Uniti si candidano per ampliare il bottino delle medaglie dei loro Paesi con Yuto Horigome e Aori Nishimura da una parte e Nyjah Houston, che ha le carte in regola per l’oro.

Statunitensi favoriti anche per quanto riguarda il park. Ma attenzione alle sorprese perché negli ultimi anni, a causa dei problemi legati alla pandemia, si è gareggiato ben poco.

OPTA | 20-07-2021 07:40