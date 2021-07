Olimpiadi Tokyo, si tira per l'oro

Quella di lunedì 26 luglio è una giornata in cui gli Azzurri potrebbero incrementare il già incoraggiante bottino di medaglie. C’è il tiro a volo, una disciplina che ha spesso dato grandi soddisfazioni nelle varie spedizioni italiane a Cinque Cerchi del passato.

Nello skeet femminile schiereremo due campionesse olimpiche come Chiara Cainero e Diana Bacosi, in quello maschile avremo in gara il detentore del titolo Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, talento in crescita che potrebbe veramente calare l’asso dalla manica: si è già dimostrato capace di sfoderare prestazioni straordinarie.

OPTA | 25-07-2021 10:01