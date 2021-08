Olimpiadi Tokyo, semifinali uomini nel calcio

Nel torneo di calcio maschile siamo giunti alle semifinali mentre saranno Canada e Svezia a giocarsi l’oro tra le donne.

Messico-Brasile e Giappone-Spagna i due match in programma nella mattinata di martedì, alle 10 (ora italiana) il primo, alle 13 il secondo.

Il Brasile, che non ha mai convinto più di tanto, dovrà stare molto attento ai messicani, che si trovano tra l’altro anche abbastanza a loro agio in queste condizioni climatiche non facili. Gara in cui si prevede più di un gol.

Per la Spagna il Giappone padrone di casa sarà un osso duro ma in questo caso c’è più la sensazione che le occasioni da gol saranno poche. Tra le donne le due semifinali si sono chiuse sull’1-0.

OPTA | 02-08-2021 16:36