Olimpiadi Tokyo, per la maratona maschile questione tra africani

E’ vero che di sorprese in questa Olimpiade ne abbiamo viste tante – e per quanto riguarda l’atletica sono state tutte fantastiche per i nostri colori – ma la maratona maschile che si correrà a Sapporo non dovrebbe riservare colpi di scena: a vincerla sarà un africano, molto probabilmente Eliud Kipchoge, kenyota in grado di strabiliare ogni volta che si mette in moto.



Cherono, Kipruto e Kitata rappresentano le principali alternative: due di loro saliranno sul podio con Kipchoge se tutto dovesse andare come previsto.

OPTA | 07-08-2021 17:10