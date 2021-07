Olimpiadi Tokyo, ostacolo tedesco per i ragazzi di Sacchetti

L’impresa di Belgrado degli Azzurri di Romeo Sacchetti ha riacceso grande interesse verso il basket italiano e ora c’è da aspettarsi che Polonara e compagni, sulle ali dell’entusiasmo, vendano cara la pelle anche a Tokyo.

Il girone è di quelli tosti, ma non poteva essere altrimenti, visto che le squadre iscritte al torneo sono solamente 12. Ci sono anche Australia e Nigeria ma si parte contro la Germania, che è una corazzata, ma le parole di Sacchetti sono state chiare: ha ricordato che anche la Serbia, in quanto a stazza, era nettamente superiore ai nostri. E tutti sappiamo come è andata a finire.

Fondamentale iniziare bene, non sarà facile, anche se c’è un Danilo Gallinari, ma è necessario: la strada, sennò, si farà tremendamente in salita.

OPTA | 24-07-2021 08:04